Vide-greniers Salle des fêtes Couloumé-Mondebat

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Le Comité des Fêtes de Couloumé-Mondebat vous convie à son traditionnel vide-grenier, un rendez-vous convivial et chaleureux, parfait pour flâner, dénicher des objets uniques ou partager un moment de convivialité avec les habitants du village.

Exposants environ 60 emplacements disponibles

Accès visiteurs gratuit, une belle invitation à découvrir les trésors du quotidien

Un moment simple et authentique, qui fait la part belle à la convivialité, à la découverte, et à la vie locale de Couloumé-Mondebat.

Salle des fêtes COULOUME-MONDEBAT Couloumé-Mondebat 32160 Gers Occitanie +33 6 81 57 90 13

English :

The Comité des Fêtes de Couloumé-Mondebat invites you to its traditional garage sale, a warm and friendly event, perfect for strolling around, finding unique items or sharing a moment of conviviality with the villagers.

Exhibitors: approx. 60 spaces available

Visitor access: free of charge, an invitation to discover the treasures of everyday life

It’s a simple, authentic event, with an emphasis on conviviality, discovery and the local life of Couloumé-Mondebat.

German :

Das Festkomitee von Couloumé-Mondebat lädt Sie zu seinem traditionellen Flohmarkt ein, einem geselligen und gemütlichen Treffen, das perfekt ist, um zu bummeln, einzigartige Gegenstände zu finden oder einen Moment der Geselligkeit mit den Dorfbewohnern zu teilen.

Aussteller: ca. 60 freie Plätze

Besucherzugang: kostenlos, eine schöne Einladung, die Schätze des Alltags zu entdecken

Ein einfacher und authentischer Moment, bei dem Geselligkeit, Entdeckungen und das lokale Leben in Couloumé-Mondebat im Vordergrund stehen.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Couloumé-Mondebat vi invita al suo tradizionale mercatino dell’usato, un evento caloroso e amichevole, perfetto per curiosare, trovare oggetti unici o condividere un momento di convivialità con gli abitanti del villaggio.

Espositori: circa 60 posti disponibili

Accesso visitatori: gratuito, un invito a scoprire i tesori della vita quotidiana

Un evento semplice e autentico, all’insegna della convivialità, della scoperta e della vita locale di Couloumé-Mondebat.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Couloumé-Mondebat le invita a su tradicional venta de garaje, un evento cálido y acogedor, perfecto para curiosear, encontrar objetos únicos o compartir un momento de convivencia con los vecinos del pueblo.

Expositores: unas 60 plazas disponibles

Acceso a los visitantes: gratuito, una invitación a descubrir los tesoros de la vida cotidiana

Un evento sencillo y auténtico, en torno a la convivencia, el descubrimiento y la vida local de Couloumé-Mondebat.

