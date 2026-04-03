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Vide-Greniers Courteranges

Vide-Greniers Courteranges

Vide-Greniers Courteranges jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Place aimé chanet

Ville : 10270 Courteranges

Département : Aube

Début : 2026-05-14T07:00:00

Fin : 2026-05-14T18:00:00

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 2.5 2.5 5 Tarif de base plein tarif

Courteranges

Vide-Greniers

Place aimé chanet Courteranges Aube

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Particuliers 2,5€ le mètre linéaire
Professionnels 5€ le mètre linéaire
300 exposants

Inscriptions en mairie le 25 avril et 2 mai de 9h à 12h   .

Place aimé chanet Courteranges 10270 Aube Grand Est +33 7 50 53 67 25  comite.larenaissance@gmail.com

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English :

L’événement Vide-Greniers Courteranges a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne