Vide-greniers d’Affieux Affieux
Vide-greniers d’Affieux Affieux vendredi 15 août 2025.
Vide-greniers d’Affieux
Stade Affieux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-15
Date(s) :
2025-08-15
A l’occasion de la fête du village, dès 8h, un vide-greniers réservé aux particuliers se tiendra sur le stade. Inscriptions obligatoires avant le 12 août. .
Stade Affieux 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 66 47 61
English : Vide-greniers d’Affieux
German : Vide-greniers d’Affieux
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-greniers d’Affieux Affieux a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze