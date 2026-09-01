vide-greniers Damas-aux-Bois
dimanche 13 septembre 2026 · Damas-aux-Bois
Informations pratiques
Damas-aux-Bois
vide-greniers
place du paquis Damas-aux-Bois Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
venez découvrir le vide grenier de Damas aux Bois avec ces 40 exposants une folle ambiance !
Restauration et buvette sur place sous chapiteauTout public
0 .
place du paquis Damas-aux-Bois 88330 Vosges Grand Est +33 6 17 48 58 15 jlvitu@orange.fr
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English :
Come check out the Damas aux Bois yard sale featuring 40 vendors—it’s a wild atmosphere!
Food and drinks available on-site under the big top
L’événement vide-greniers Damas-aux-Bois a été mis à jour le 2026-08-25 par OT EPINAL ET SA REGION