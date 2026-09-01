Informations pratiques

Damas-aux-Bois

vide-greniers

place du paquis Damas-aux-Bois Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

venez découvrir le vide grenier de Damas aux Bois avec ces 40 exposants une folle ambiance !

Restauration et buvette sur place sous chapiteauTout public

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place du paquis Damas-aux-Bois 88330 Vosges Grand Est +33 6 17 48 58 15 jlvitu@orange.fr

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English :

Come check out the Damas aux Bois yard sale featuring 40 vendors—it’s a wild atmosphere!

Food and drinks available on-site under the big top

L’événement vide-greniers Damas-aux-Bois a été mis à jour le 2026-08-25 par OT EPINAL ET SA REGION