Vide-greniers dans le cadre de la fête de l’Automne Saint-Céré

Vide-greniers dans le cadre de la fête de l’Automne

Place Canrobert et alentours Saint-Céré Lot

Gratuit

Début : 2025-10-26 08:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

On peut y gouter le jus de pommes fraichement pressé, apprécier les châtaignes grillées, vérifier son adresse aux jeux anciens . Restauration, crêpes, sandwiches, soupe chaude, pâtisseries maison sont à disposition. Café, thé, chocolat aussi L’après-midi il y a une démonstration de danses folkloriques .

Place Canrobert et alentours Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 08 63 74 28

English :

Here you can taste freshly squeezed apple juice, enjoy roasted chestnuts, test your skill at ancient games..

German :

Hier kann man frisch gepressten Apfelsaft probieren, geröstete Kastanien genießen und seine Geschicklichkeit bei alten Spielen überprüfen

Italiano :

Qui si può assaggiare il succo di mela appena spremuto, gustare le castagne arrostite, mettere alla prova la propria abilità in giochi antichi..

Espanol :

Aquí podrá degustar zumo de manzana recién exprimido, disfrutar de castañas asadas, poner a prueba su destreza en juegos antiguos..

