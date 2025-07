Vide-greniers d’Arceau Route d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron

Vide-greniers d’Arceau Route d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron dimanche 24 août 2025.

Vide-greniers d’Arceau

Route d’Arceau Arceau Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-08-24 07:00:00

fin : 2025-08-24 19:00:00

2025-08-24

Vide-greniers organisé par l’Amicale d’Arceau à l’étang de la Maratte.

Restauration et buvette sur place. Entrée et parkings gratuits.

Route d’Arceau Arceau Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 55 24 16 amicalearceau@gmail.com

English :

Garage sale organized by the Amicale d’Arceau at the Etang de la Maratte.

Catering and refreshments on site. Free admission and parking.

German :

Von der Amicale d’Arceau organisierter Flohmarkt am Étang de la Maratte.

Essen und Trinken vor Ort. Kostenloser Eintritt und Parkplätze.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dall’Amicale d’Arceau all’Etang de la Maratte.

Catering e rinfreschi sul posto. Ingresso e parcheggio gratuiti.

Espanol :

Venta de garaje organizada por la Amicale d’Arceau en el Etang de la Maratte.

Catering y refrescos in situ. Entrada y aparcamiento gratuitos.

L’événement Vide-greniers d’Arceau Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes