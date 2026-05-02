Darnieulles

vide greniers

Place de la fete Darnieulles Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

venez nombreux découvrir des objets du quotidien ou de collection qui pourraient vous intéresser

buvette et restauration sur placeTout public

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Place de la fete Darnieulles 88390 Vosges Grand Est +33 3 29 31 10 61

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English :

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refreshments and catering on site

L’événement vide greniers Darnieulles a été mis à jour le 2026-05-02 par OT EPINAL ET SA REGION