Informations pratiques

Maubourguet

Vide-greniers d’Arthesia

Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Et si dimanche, on allait chiner un peu ?

Le temps d’une journée, la Halle de Maubourguet se transforme en terrain de chasse aux bonnes affaires ! Venez flâner, fouiller, négocier gentiment et peut-être repartir avec ce fameux objet dont vous ignoriez totalement avoir besoin… jusqu’à ce que vous le voyiez.

Livres, objets, collections, petites trouvailles et trésors improbables seront au rendez-vous. L’entrée est gratuite, l’ambiance conviviale, et une pause gourmande est prévue pour reprendre des forces entre deux stands.

Buvette et restauration sur place.

.

Place de la Libération MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 53 52 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How about we go bargain hunting this Sunday?

For one day only, the Halle de Maubourguet turns into a treasure trove of bargains! Come stroll around, rummage through the items, haggle a bit, and maybe walk away with that one special item you didn’t even know you needed… until you saw it.

Books, objects, collectibles, little finds, and unlikely treasures will be waiting for you. Admission is free, the atmosphere is friendly, and a gourmet break is planned to recharge your batteries between stalls.

Refreshments and food available on site.

L’événement Vide-greniers d’Arthesia Maubourguet a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65