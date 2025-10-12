Vide-greniers d’automne à Vauban Stade Julien Baudon Marseille 6e Arrondissement

Vide-greniers d’automne à Vauban

Dimanche 12 octobre 2025 de 9h à 15h. Stade Julien Baudon 16 rue Pointe à Pitre Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Vide-greniers d’automne dans le quartier de Vauban

Venez faire de belles affaires au pied de Notre-Dame de la Garde. Une cinquantaine d’exposants proposeront leurs pépites vêtement, déco, articles de sports, livres et autres raretés seront proposés. Une buvette sera ouverte toute la journée et des animations seront proposées pour les petits et les grands.



Possibilité de réserver un stand exposant. Prix 12euros pour 3m linéaire. Inscription obligatoire par ce lien https://forms.gle/uWrNNfGoAy9WaqTF7 (parking gratuit pour les exposants). .

Stade Julien Baudon 16 rue Pointe à Pitre Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Autumn garage sale in the Vauban district

German :

Herbstlicher Flohmarkt im Stadtteil Vauban

Italiano :

Mercatino autunnale nel quartiere Vauban

Espanol :

Venta de garaje de otoño en el barrio de Vauban

