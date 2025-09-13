Vide greniers d’automne Rémuzat

Champ de Mars Rémuzat Drôme

Début : 2025-09-13 08:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Vide greniers de fin de saison sur la place principale du village

Mise en place à partir de 6h30.

Les véhicules ne sont pas admis.

Parkings à proximité.

Restauration sur place

Champ de Mars Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

English :

End-of-season garage sale in the village square

Set up from 6:30 am.

Vehicles not allowed.

Parking nearby.

Catering on site

German :

Flohmarkt zum Saisonende auf dem Hauptplatz des Dorfes

Aufstellung ab 6:30 Uhr.

Fahrzeuge sind nicht zugelassen.

Parkplätze in der Nähe.

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Mercatino di fine stagione nella piazza del paese

Allestimento dalle ore 6.30.

Non sono ammessi veicoli.

Parcheggi nelle vicinanze.

Ristorazione in loco

Espanol :

Venta de garaje de fin de temporada en la plaza del pueblo

Montaje a partir de las 6.30 h.

Prohibida la entrada de vehículos.

Aparcamientos cercanos.

Restauración in situ

