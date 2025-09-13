Vide greniers d’automne Rémuzat
Vide greniers d’automne Rémuzat samedi 13 septembre 2025.
Vide greniers d’automne
Champ de Mars Rémuzat Drôme
Début : 2025-09-13 08:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
2025-09-13
Vide greniers de fin de saison sur la place principale du village
Mise en place à partir de 6h30.
Les véhicules ne sont pas admis.
Parkings à proximité.
Restauration sur place
Champ de Mars Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net
English :
End-of-season garage sale in the village square
Set up from 6:30 am.
Vehicles not allowed.
Parking nearby.
Catering on site
German :
Flohmarkt zum Saisonende auf dem Hauptplatz des Dorfes
Aufstellung ab 6:30 Uhr.
Fahrzeuge sind nicht zugelassen.
Parkplätze in der Nähe.
Verpflegung vor Ort
Italiano :
Mercatino di fine stagione nella piazza del paese
Allestimento dalle ore 6.30.
Non sono ammessi veicoli.
Parcheggi nelle vicinanze.
Ristorazione in loco
Espanol :
Venta de garaje de fin de temporada en la plaza del pueblo
Montaje a partir de las 6.30 h.
Prohibida la entrada de vehículos.
Aparcamientos cercanos.
Restauración in situ
