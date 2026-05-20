Baissey

Vide-greniers de Baissey

Centre du village Baissey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Tout public

Fête patronale, jeu de quilles, structures gonflables, concert.

Buvette et restauration.

40 exposants habituellement. .

Centre du village Baissey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 7 71 06 97 69

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English :

L’événement Vide-greniers de Baissey Baissey a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres