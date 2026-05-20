Vide-greniers de Baissey Baissey
Vide-greniers de Baissey Baissey samedi 4 juillet 2026.
Baissey
Vide-greniers de Baissey
Centre du village Baissey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Tout public
Fête patronale, jeu de quilles, structures gonflables, concert.
Buvette et restauration.
40 exposants habituellement. .
Centre du village Baissey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 7 71 06 97 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-greniers de Baissey Baissey a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres