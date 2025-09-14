VIDE-GRENIERS DE BREVOINES EN FETE Langres

Faubourg de Brevoines Langres Haute-Marne

Tout public

Église de Notre Dame de Brevoines

9h00 Messe

Exposition « Sur les traces de nos ancêtres les Lingons », Jacqaues BOCHATON, diaporama et discussion avec l’archéologue amateur par séquences de 14h à 18h.

Vide Greniers toute la journée de 9h à 18h faubourg de Brevoines à Langres rue de la Parcheminerie, rue du Bief et rue de la Bonnelle

animations sonores et Groupe de majorettes Les Biesloises Pétillantes

Structure gonflable pour enfants

Buvette, restauration rapide ; sandwichs, frites, gaufres et vente de quemeus

Pour les exposants

Entrée de 7h à 8h30 route de Perrancey UNIQUEMENT

Sur Réservation

WC à disposition

Entrée visiteurs gratuite

pour les exposants 2 € emplacement de 2 mètres .

Faubourg de Brevoines Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 75 75 87 86 lavalleedelabonnelle@orange.fr

