VIDE-GRENIERS DE BREVOINES EN FETE Langres dimanche 14 septembre 2025.
Faubourg de Brevoines Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Tout public
Église de Notre Dame de Brevoines
9h00 Messe
Exposition « Sur les traces de nos ancêtres les Lingons », Jacqaues BOCHATON, diaporama et discussion avec l’archéologue amateur par séquences de 14h à 18h.
Vide Greniers toute la journée de 9h à 18h faubourg de Brevoines à Langres rue de la Parcheminerie, rue du Bief et rue de la Bonnelle
animations sonores et Groupe de majorettes Les Biesloises Pétillantes
Structure gonflable pour enfants
Buvette, restauration rapide ; sandwichs, frites, gaufres et vente de quemeus
Pour les exposants
Entrée de 7h à 8h30 route de Perrancey UNIQUEMENT
Sur Réservation
WC à disposition
Entrée visiteurs gratuite
pour les exposants 2 € emplacement de 2 mètres .
Faubourg de Brevoines Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 75 75 87 86 lavalleedelabonnelle@orange.fr
