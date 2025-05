Vide-greniers de Cavagnac – Cavagnac, 8 juin 2025 08:00, Cavagnac.

Le traditionnel vide-greniers de Cavagnac se tient le dimanche 8 juin. Une belle occasion de chiner, faire de bonnes affaires et profiter d’un moment convivial au cœur du village. Restauration et buvette sur place. Exposants et visiteurs sont attendus nombreux pour cette journée placée sous le signe de la découverte et de la bonne humeur.

– Stands ouverts de 7h à 19h

– Buvette et restauration sur place

– Mise en place des stands de 6h à 8h

– Les exposants peuvent laisser leur véhicule sur le site

Place du Village

Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 6 31 99 64 49

English :

Cavagnac’s traditional garage sale takes place on Sunday June 8. A great opportunity to find bargains and enjoy a convivial moment in the heart of the village. Catering and refreshments on site. Many exhibitors and visitors are expected for this day of discovery and good cheer.

– Stalls open from 7am to 7pm

– Refreshments and catering on site

– Stalls set up from 6am to 8am

– Exhibitors may leave their vehicles on site

German :

Der traditionelle Flohmarkt von Cavagnac findet am Sonntag, den 8. Juni statt. Eine gute Gelegenheit, um zu stöbern, Schnäppchen zu machen und einen geselligen Moment im Herzen des Dorfes zu genießen. Verpflegung und Getränke sind vor Ort erhältlich. Aussteller und Besucher werden zahlreich an diesem Tag erwartet, der im Zeichen der Entdeckung und der guten Laune steht.

– Stände von 7 bis 19 Uhr geöffnet

– Erfrischungsgetränke und Speisen vor Ort

– Aufbau der Stände von 6 Uhr bis 8 Uhr

– Die Aussteller können ihre Fahrzeuge auf dem Gelände abstellen

Italiano :

Il tradizionale mercatino dell’usato di Cavagnac si svolge domenica 8 giugno. È un’ottima occasione per trovare occasioni e godere di un momento di convivialità nel cuore del villaggio. Cibo e bevande sono disponibili sul posto. Sono attesi numerosi espositori e visitatori per questa giornata all’insegna della scoperta e del buonumore.

– Bancarelle aperte dalle 7.00 alle 19.00

– Ristoro e catering in loco

– Allestimento delle bancarelle dalle 6.00 alle 8.00

– Gli espositori possono lasciare i loro veicoli in loco

Espanol :

La tradicional venta de garaje de Cavagnac se celebra el domingo 8 de junio. Es una gran oportunidad para regatear, regatear y regatear en el corazón del pueblo. Habrá comida y refrescos in situ. Se esperan numerosos expositores y visitantes para esta jornada de descubrimientos y buen humor.

– Puestos abiertos de 7.00 a 19.00 horas

– Comida y bebida in situ

– Montaje de los puestos de 6.00 a 8.00 h

– Los expositores pueden dejar sus vehículos in situ

