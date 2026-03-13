Vide-greniers de Cernay-lès-Reims Cernay-lès-Reims
Vide-greniers de Cernay-lès-Reims Cernay-lès-Reims dimanche 14 juin 2026.
Vide-greniers de Cernay-lès-Reims
centre du village Cernay-lès-Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
Vide-greniers de Cernay-lès-Reims organisé par le Centre d’Animation du village (CAC). .
centre du village Cernay-lès-Reims 51420 Marne Grand Est
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L’événement Vide-greniers de Cernay-lès-Reims Cernay-lès-Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne