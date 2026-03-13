Vide-greniers de Cernay-lès-Reims

centre du village Cernay-lès-Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

Vide-greniers de Cernay-lès-Reims organisé par le Centre d’Animation du village (CAC). .

centre du village Cernay-lès-Reims 51420 Marne Grand Est

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English : Vide-greniers de Cernay-lès-Reims

L’événement Vide-greniers de Cernay-lès-Reims Cernay-lès-Reims a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne