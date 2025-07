VIDE GRENIERS DE CHAVAGNES Terranjou

VIDE GRENIERS DE CHAVAGNES Terranjou dimanche 3 août 2025.

VIDE GRENIERS DE CHAVAGNES

Terranjou Maine-et-Loire

Au coeur de la commune de Chavagnes, venez découvrir le vide greniers annuel qui rassemble environ 150 exposants.

Buvette et restauration sur place.

Animations pour les enfants .

Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitedesfeteschavagnes49@gmail.com

English :

In the heart of Chavagnes, come and discover the annual garage sale.

German :

Im Herzen von Chavagnes können Sie den jährlichen Flohmarkt entdecken.

Italiano :

Venite a scoprire il mercatino annuale nel cuore di Chavagnes.

Espanol :

Venga a descubrir la venta anual de garaje en el corazón de Chavagnes.

