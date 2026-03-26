Vide-greniers de Concevreux Concevreux

Vide-greniers de Concevreux Concevreux dimanche 26 avril 2026.

Vide-greniers de Concevreux

Concevreux Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Vide-greniers organisé par le Foyer rural de la commune
Moins de 50 exposants | buvette et restauration

RV dans les rues de la commune de 8h à 18h !
Vide-greniers organisé par le Foyer rural de la commune
Moins de 50 exposants | buvette et restauration

RV dans les rues de la commune de 8h à 18h !   .

Concevreux 02160 Aisne Hauts-de-France +33 6 88 07 13 10 

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English :

Garage sale organized by the local Foyer Rural
Fewer than 50 exhibitors | refreshments and catering

RV in the streets of the commune from 8am to 6pm!

L’événement Vide-greniers de Concevreux Concevreux a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Pays de Laon

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