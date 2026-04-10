Craonne

Vide-greniers de Craonne

Craonne Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 06:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide-greniers organisé par la Mairie

Moins de 50 exposants restauration et buvette

RV route de Craonnelle de 6h à 18h !

Vide-greniers organisé par la Mairie

Moins de 50 exposants restauration et buvette

RV route de Craonnelle de 6h à 18h ! .

Craonne 02160 Aisne Hauts-de-France +33 6 59 00 61 93

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English :

Garage sale organized by the Town Hall

Fewer than 50 exhibitors catering and refreshments

RV route de Craonnelle from 6am to 6pm!

L’événement Vide-greniers de Craonne Craonne a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon