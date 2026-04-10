Vide-greniers de Craonne Craonne
Vide-greniers de Craonne Craonne dimanche 3 mai 2026.
Craonne
Vide-greniers de Craonne
Craonne Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vide-greniers organisé par la Mairie
Moins de 50 exposants restauration et buvette
RV route de Craonnelle de 6h à 18h !
Vide-greniers organisé par la Mairie
Moins de 50 exposants restauration et buvette
RV route de Craonnelle de 6h à 18h ! .
Craonne 02160 Aisne Hauts-de-France +33 6 59 00 61 93
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English :
Garage sale organized by the Town Hall
Fewer than 50 exhibitors catering and refreshments
RV route de Craonnelle from 6am to 6pm!
L’événement Vide-greniers de Craonne Craonne a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon
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