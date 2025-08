Vide-greniers de la fête de la châtaigne et du marron Beynat

Vide-greniers de la fête de la châtaigne et du marron Beynat dimanche 19 octobre 2025.

Vide-greniers de la fête de la châtaigne et du marron

Beynat Corrèze

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Ce vide-greniers rassemble particuliers et collectionneurs autour d’objets anciens, de seconde main et de bonnes affaires. Une ambiance conviviale avec stands variés, animations ponctuelles et petite restauration sur place. Idéal pour chiner et découvrir le village. .

Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 97 82

