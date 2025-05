Vide-greniers de la fête de Saint-Médard – Burgnac, 8 juin 2025 08:00, Burgnac.

Haute-Vienne

Vide-greniers de la fête de Saint-Médard Burgnac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 08:00:00

fin : 2025-06-08 18:30:00

Date(s) :

2025-06-08

Venez chiner et faire de bonnes affaires à l’occasion du vide-greniers organisé dans le cadre de fête Saint-Médard.

Profitez des autres animations proposées par l’ensemble des associations de la commune: petit marché, randonnée, concours de pétanque, repas, apéritif offert par la municipalité, jeux et structures gonflables pour les enfants. Grillades, pâtisseries et crêpes, buvette.

De quoi passer une agréable journée ! .

Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 98 59 71

English : Vide-greniers de la fête de Saint-Médard

German : Vide-greniers de la fête de Saint-Médard

Italiano :

Espanol : Vide-greniers de la fête de Saint-Médard

L’événement Vide-greniers de la fête de Saint-Médard Burgnac a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Val de Vienne