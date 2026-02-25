Vide-greniers de la fête du printemps Autour de la salle des fêtes Burgnac

Vide-greniers de la fête du printemps

Autour de la salle des fêtes 172, route de Beynac Burgnac Haute-Vienne

Vide-greniers organisé dans le cadre de la troisième Fête du printemps par le comité des fêtes de Burgnac au niveau de la salle polyvalente.

Pour fêter la venue des jours plus doux, vous aurez le plaisir de pouvoir chiner sur les stands du vide-greniers, puis de penser à faire vos emplettes de fleurs et plantes dans le cadre du marché aux plantes, et enfin, le marché de Pays vous donnera la possibilité de trouver des produits du terroir à emporter chez vous ou à consommer sur place: le tout complété de sandwichs, frites et grillades et gâteaux pour le dessert.

Buvette également sur place.

De quoi donc se divertir tout au long de la journée ! .

Autour de la salle des fêtes 172, route de Beynac Burgnac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 98 59 71 cdf.burgnac@gmail.com

