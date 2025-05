Vide-greniers de la fête du village – Roumagne, 15 juin 2025 07:00, Roumagne.

Lot-et-Garonne

Vide-greniers de la fête du village Roumagne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

À l’occasion de la fête du village, venez nombreux au vide-greniers organisé par l’association APE les p’tits écoliers du Dropt afin de vous permettre de trouver votre bonheur et donner une seconde vie à de nombreux articles !

À l’occasion de la fête du village, venez nombreux au vide-greniers organisé par l’association APE les p’tits écoliers du Dropt afin de vous permettre de trouver votre bonheur et donner une seconde vie à de nombreux articles ! .

Roumagne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 57 65 04

English : Vide-greniers de la fête du village

For the village fête, come along to the garage sale organized by the APE association les p’tits écoliers du Dropt to find what you’re looking for and give a second life to many items!

German : Vide-greniers de la fête du village

Anlässlich des Dorffestes kommen Sie zahlreich zum Flohmarkt, der vom Verein APE les p’tits écoliers du Dropt organisiert wird, damit Sie Ihr Glück finden und vielen Artikeln ein zweites Leben geben können!

Italiano :

Venite al mercatino dell’usato organizzato dall’associazione APE les p’tits écoliers du Dropt per aiutarvi a trovare quello che cercate e a dare una seconda vita a tanti oggetti!

Espanol : Vide-greniers de la fête du village

Ven a la venta de garaje organizada por la asociación APE les p’tits écoliers du Dropt para encontrar lo que buscas y dar una segunda vida a un montón de objetos

L’événement Vide-greniers de la fête du village Roumagne a été mis à jour le 2025-05-20 par OT du Pays de Lauzun