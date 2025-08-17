Vide greniers de la Fête votive Place de la Terre Rémuzat

Vide greniers de la Fête votive Place de la Terre Rémuzat dimanche 17 août 2025.

Vide greniers de la Fête votive

Place de la Terre Petites plages (bord de l’Oule) Rémuzat Drôme

Début : Dimanche 2025-08-17 08:00:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

2025-08-17

Le vide greniers de la Fête votive se déroulera sur les rives ombragées de l’Oule et au cœur du village. Restauration sur place. Parkings à proximité.

Place de la Terre Petites plages (bord de l’Oule) Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

English :

The Votive Festival flea market will take place on the shady banks of the Oule in the heart of the village. Catering on site. Parking lots nearby.

German :

Der Flohmarkt der Fête votive findet an den schattigen Ufern des Oule und im Herzen des Dorfes statt. Verpflegung vor Ort. Parkplätze in der Nähe.

Italiano :

La vendita di garage del Votive Festival si svolgerà sulle rive ombreggiate dell’Oule, nel cuore del villaggio. Ristorazione in loco. Parcheggi nelle vicinanze.

Espanol :

La venta de garaje del Festival Votivo tendrá lugar en las sombreadas orillas del Oule, en el corazón del pueblo. Servicio de comidas in situ. Aparcamientos cercanos.

