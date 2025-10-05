Vide-greniers de la GFLM Monflanquin

Vide-greniers de la GFLM Monflanquin dimanche 5 octobre 2025.

Vide-greniers de la GFLM

Gymnase de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Vide-greniers organisé par Gym Forme Loisir Monflanquin au gymnase de Coulon.

Emplacements en intérieur et extérieur.

Buvette et restauration rapide sur place

!! chiens interdits car enceinte sportive !!

Vide-greniers organisé par Gym Forme Loisir Monflanquin au gymnase de Coulon.

Emplacements en intérieur et extérieur.

Buvette et restauration rapide sur place

!! chiens interdits car enceinte sportive !! .

Gymnase de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 36 11 06

English : Vide-greniers de la GFLM

Garage sale organized by Gym Forme Loisir Monflanquin at the Coulon gymnasium.

Indoor and outdoor stalls.

Refreshments and fast food on site

!! dogs forbidden as sports area !!

German : Vide-greniers de la GFLM

Flohmarkt, organisiert von Gym Forme Loisir Monflanquin in der Turnhalle von Coulon.

Stellplätze im Innen- und Außenbereich.

Getränke und Schnellimbiss vor Ort

!! Hunde verboten, da Sportgelände !!!

Italiano :

Vendita di garage organizzata dalla Palestra Forme Loisir Monflanquin presso la palestra Coulon.

Campi coperti e all’aperto.

Bar e fast food in loco

cani vietati in quanto area sportiva!

Espanol : Vide-greniers de la GFLM

Venta de garaje organizada por Gym Forme Loisir Monflanquin en el gimnasio Coulon.

Pistas cubiertas y al aire libre.

Bar y comida rápida in situ

!! perros prohibidos como zona deportiva !

L’événement Vide-greniers de la GFLM Monflanquin a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Coeur de Bastides