Vide greniers de la Gym Forme Loisirs

Gymnase de Coulon Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Vide Greniers organisé par le club Gym Forme Loisir. de Monflanquin.

Emplacements en intérieur et en extérieur.

Restauration rapide sur place

NB chiens interdits car enceinte sportive.

Vide Greniers organisé par le club Gym Forme Loisir. de Monflanquin.

Emplacements en intérieur et en extérieur.

Restauration rapide sur place

NB chiens interdits car enceinte sportive. .

Gymnase de Coulon Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 36 11 06 gymformeloisirmonflanquin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide greniers de la Gym Forme Loisirs

Garage sale organized by the Monflanquin Gym Forme Loisir club.

Indoor and outdoor pitches.

Fast food on site

NB dogs are not allowed in the sports area.

L’événement Vide greniers de la Gym Forme Loisirs Monflanquin a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Coeur de Bastides