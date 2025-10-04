Vide-greniers de la maison de retraite Les Amandiers Maison de retraite les Amandiers (EHPAD) Marignane

Vide-greniers de la maison de retraite Les Amandiers Maison de retraite les Amandiers (EHPAD) Marignane samedi 4 octobre 2025.

Vide-greniers de la maison de retraite Les Amandiers

Samedi 4 octobre 2025 de 8h à 16h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Maison de retraite les Amandiers (EHPAD) 33 chemin de Saint-Pierre Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-04 08:00:00

fin : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

Vous aimez les vide-greniers ? La maison de retraite « Les Amandiers » vous invite à « chiner » dans ses murs.

Sans aucun doute vous y trouverez le petit « truc » forcément indispensable… et à moindre prix dans une ambiance bon enfant.

Venez nombreux !

Venez vous prendre au jeu de cette vente « au déballage » où les particuliers proposent des objets, entre autres choses, dont ils n’ont plus l’utilité. Vous y trouverez de tout vêtements, livres, jeux, jouets, décoration, vaisselle, accessoires… Votre bonheur ?!

C’est aussi l’occasion de passer un moment dans la simplicité mais festif. .

Maison de retraite les Amandiers (EHPAD) 33 chemin de Saint-Pierre Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 74 19 65

English :

Do you like garage sales? The « Les Amandiers » retirement home invites you to « bargain hunt » within its walls.

You’re sure to find the little « thing » you need? and at a lower price, in a friendly atmosphere.

Come one, come all!

German :

Gehen Sie gerne auf Flohmärkte? Das Seniorenheim « Les Amandiers » lädt Sie ein, in seinen Räumen zu stöbern.

Hier finden Sie bestimmt etwas, das Sie unbedingt brauchen, und das zu einem günstigen Preis in einer freundlichen Atmosphäre.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Vi piacciono le vendite in garage? La casa di riposo « Les Amandiers » vi invita a venire a « caccia di occasioni » tra le sue mura.

Non c’è dubbio che troverete quel « qualcosa » di cui non potete fare a meno, a un prezzo stracciato e in un’atmosfera amichevole.

Venite uno, venite tutti!

Espanol :

¿Le gustan las ventas de garaje? La residencia de ancianos « Les Amandiers » le invita a venir a « cazar gangas » entre sus paredes.

No hay duda de que encontrará ese pequeño « algo » sin el que no puede vivir… a precio de ganga y en un ambiente agradable.

¡Venga uno, vengan todos!

L’événement Vide-greniers de la maison de retraite Les Amandiers Marignane a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de Marignane