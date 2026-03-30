Vide-greniers de la Pétanque Rochechouartaise Espace de la gare Boulodrome Rochechouart
Vide-greniers de la Pétanque Rochechouartaise Espace de la gare Boulodrome Rochechouart dimanche 19 avril 2026.
Vide-greniers de la Pétanque Rochechouartaise
Espace de la gare Boulodrome Avenue Jean Jaurès Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Envie de chiner, de flâner et de faire de bonnes affaires ?
Le vide-grenier organisé par la Pétanque Populaire Rochechouartaise vous donne rendez-vous à Rochechouart dans une ambiance conviviale et animée. Installé au boulodrome, espace de la gare, cet événement rassemble exposants et visiteurs autour d’un moment simple et chaleureux. Objets insolites, trésors oubliés, vêtements, livres ou jouets chacun peut y dénicher la perle rare ou vider ses placards. Sur place, profitez également d’un espace de restauration pour prolonger la balade et partager un moment gourmand. Une sortie idéale pour tous les curieux et amateurs de bonnes trouvailles.
Inscriptions obligatoire pour les exposants. .
Espace de la gare Boulodrome Avenue Jean Jaurès Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 04 94 51
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English : Vide-greniers de la Pétanque Rochechouartaise
L’événement Vide-greniers de la Pétanque Rochechouartaise Rochechouart a été mis à jour le 2026-03-28 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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