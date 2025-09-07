Vide-greniers de la pétanque villeréalaise Boulodrome Villeréal
Vide-greniers de la pétanque villeréalaise Boulodrome Villeréal dimanche 7 septembre 2025.
Vide-greniers de la pétanque villeréalaise
Boulodrome Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Vide-greniers en extérieur, réservé aux particuliers.
Buvette et petite restauration sur place.
Boulodrome Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 69 32 67
English : Vide-greniers de la pétanque villeréalaise
Outdoor garage sale for private individuals only.
Refreshments and snacks on site.
German : Vide-greniers de la pétanque villeréalaise
Flohmarkt im Freien, nur für Privatpersonen.
Getränke und kleine Speisen vor Ort.
Italiano :
Vendita di garage all’aperto solo per privati.
Rinfresco e snack in loco.
Espanol : Vide-greniers de la pétanque villeréalaise
Venta de garaje al aire libre sólo para particulares.
Refrescos y aperitivos in situ.
