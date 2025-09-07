Vide-greniers de la pétanque villeréalaise Boulodrome Villeréal

Vide-greniers de la pétanque villeréalaise

Boulodrome Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-07

Vide-greniers en extérieur, réservé aux particuliers.

Buvette et petite restauration sur place.

Boulodrome Boulevard Alphonse de Poitiers Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 69 32 67

English : Vide-greniers de la pétanque villeréalaise

Outdoor garage sale for private individuals only.

Refreshments and snacks on site.

German : Vide-greniers de la pétanque villeréalaise

Flohmarkt im Freien, nur für Privatpersonen.

Getränke und kleine Speisen vor Ort.

Italiano :

Vendita di garage all’aperto solo per privati.

Rinfresco e snack in loco.

Espanol : Vide-greniers de la pétanque villeréalaise

Venta de garaje al aire libre sólo para particulares.

Refrescos y aperitivos in situ.

