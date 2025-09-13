Vide-greniers de la rentrée à Saint-Sauveur Salle des fêtes Saint-Sauveur

Vide-greniers de la rentrée à Saint-Sauveur Salle des fêtes Saint-Sauveur samedi 13 septembre 2025.

Salle des fêtes Rue des Écoles Saint-Sauveur Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

L’APE de l’école de Saint-Sauveur organise son vide-greniers de rentrée, autour de la salle des fêtes.

Sur réservation pour les exposants (par téléphone).

Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Rue des Écoles Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 06 41

