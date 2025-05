Vide-greniers de la Société de Chasse – Saint-Andiol, 9 juin 2025 06:00, Saint-Andiol.

Bouches-du-Rhône

Vide-greniers de la Société de Chasse Lundi 9 juin 2025 de 6h à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Reporté en cas de mauvais temps. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-06-09 06:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

2025-06-09

Vide-greniers de la Société de chasse de Saint-Andiol le Lundi 9 Juin.

De 6h00 à 18h dans le Parc du Château de Saint Andiol

Emplacement sans réservation. 15€ les 5 mètres linéaires.

Buvette et restauration sur place. .

Parc du Château

Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 73 73 80

English :

Garage sale organized by the Saint-Andiol hunting club on Monday June 9.

German :

Flohmarkt der Jagdgesellschaft von Saint-Andiol am Montag, den 9. Juni.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dall’Associazione Caccia di Saint-Andiol lunedì 9 giugno.

Espanol :

Venta de garaje organizada por la Asociación de Cazadores de Saint-Andiol el lunes 9 de junio.

L’événement Vide-greniers de la Société de Chasse Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence