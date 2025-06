Vide-greniers de la St Christophe Sauveterre-de-Rouergue 26 juillet 2025 07:00

Aveyron

Vide-greniers de la St Christophe Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Dans le cadre exceptionnel de la cité médiévale, principalement sur la place des Arcades dont les couverts offrent un abri en cas de pluie, particuliers et professionnels vous invitent à venir chiner.

Buvette et restauration sur place

Exposants, vous pouvez vous inscrire par mail ou téléphone avec les coordonnées renseignées sur cette page (tarif au mètre linéaire).

Bulletin d’inscription et règlement ci joint. .

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie +33 6 44 24 55 08 videgrenier.sauveterre@gmail.com

In the exceptional setting of the medieval town, mainly on the Place des Arcades, whose covered area offers shelter in case of rain, private individuals and professionals invite you to come and bargain.

In der außergewöhnlichen Umgebung der mittelalterlichen Stadt, hauptsächlich auf dem Place des Arcades, dessen Überdachung bei Regen Schutz bietet, laden Privatpersonen und Gewerbetreibende zum Stöbern ein.

Nell’eccezionale cornice della città medievale, principalmente sulla Place des Arcades, che è coperta per offrire riparo in caso di pioggia, privati e professionisti vi invitano a venire a contrattare.

En el marco excepcional de la ciudad medieval, principalmente en la Place des Arcades, cubierta para resguardarse en caso de lluvia, particulares y profesionales le invitan a venir a regatear.

