Vide-greniers de la ville de Nouméa Place des Cocotiers Nouméa dimanche 1 février 2026.
Place des Cocotiers BP K1 Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2026-02-01 07:00:00
fin : 2026-08-02 12:30:00
2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01
Le vide-grenier du centre-ville fait son retour sur la place des Cocotiers, à compter
du dimanche 1er février 2026.
English :
The downtown garage sale returns to Place des Cocotiers, from
sunday, February 1, 2026.
