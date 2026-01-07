Vide-greniers de la ville de Nouméa Place des Cocotiers Nouméa

Vide-greniers de la ville de Nouméa

Place des Cocotiers BP K1 Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 07:00:00

fin : 2026-08-02 12:30:00

Date(s) :

2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01

Le vide-grenier du centre-ville fait son retour sur la place des Cocotiers, à compter

du dimanche 1er février 2026.

.

English :

The downtown garage sale returns to Place des Cocotiers, from

sunday, February 1, 2026.

