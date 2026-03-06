Vide-greniers de l’ACSL Salle polyvalente Saint-Exupéry Luxeuil-les-Bains

Vide-greniers de l’ACSL

Salle polyvalente Saint-Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-04-05 07:00:00

fin : 2026-04-05 13:00:00

2026-04-05

Exposants 3 € les 2 m pour les particuliers et 10 € les 2 m pour les professionnels ; 3 tables maximum par exposant. Date limite de réservation 1er avril. Réservation dans les accueils des centres sociaux uniquement. .

Salle polyvalente Saint-Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97

