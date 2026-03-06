Vide-greniers de l’ACSL Salle polyvalente Saint-Exupéry Luxeuil-les-Bains
Vide-greniers de l’ACSL Salle polyvalente Saint-Exupéry Luxeuil-les-Bains dimanche 5 avril 2026.
Vide-greniers de l’ACSL
Salle polyvalente Saint-Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif :
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 07:00:00
fin : 2026-04-05 13:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Exposants 3 € les 2 m pour les particuliers et 10 € les 2 m pour les professionnels ; 3 tables maximum par exposant. Date limite de réservation 1er avril. Réservation dans les accueils des centres sociaux uniquement. .
Salle polyvalente Saint-Exupéry 3 Rue du Colonel Thiénault Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97
English : Vide-greniers de l’ACSL
