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AGENDA · Perros-Guirec

Vide-Greniers de l’amicale des sapeurs-pompiers Perros-Guirec

dimanche 13 septembre 2026 · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Rue Gustave Eiffel
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Vide-Greniers de l’amicale des sapeurs-pompiers

Rue Gustave Eiffel Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

L’amicale des sapeurs-pompiers organise son vide-greniers rue Gustave Eiffel à Perros-Guirec.

Animations parcours jeunes sapeurs-pompiers.

Réservations stand: 06 09 70 36 39 ou amicalesp.perros@gmail.com   .

Rue Gustave Eiffel Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 70 36 39 

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English :

L’événement Vide-Greniers de l’amicale des sapeurs-pompiers Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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