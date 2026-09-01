Vide-Greniers de l’amicale des sapeurs-pompiers Perros-Guirec
dimanche 13 septembre 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Vide-Greniers de l’amicale des sapeurs-pompiers
Rue Gustave Eiffel Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’amicale des sapeurs-pompiers organise son vide-greniers rue Gustave Eiffel à Perros-Guirec.
Animations parcours jeunes sapeurs-pompiers.
Réservations stand: 06 09 70 36 39 ou amicalesp.perros@gmail.com .
Rue Gustave Eiffel Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 70 36 39
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English :
L’événement Vide-Greniers de l’amicale des sapeurs-pompiers Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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