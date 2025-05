Vide-greniers de l’APE La Clef des Chants – Parking Salle des fêtes Bellevigne-en-Layon, 1 juin 2025 07:00, Bellevigne-en-Layon.

Maine-et-Loire

Vide-greniers de l’APE La Clef des Chants Parking Salle des fêtes 4 Place de la Mairie Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

2025-06-01

L’APE La Clef des Chants organise son vide-greniers à Faye-d’Anjou le 1er Juin 2025

Restauration et buvette sur place

3 premiers mètres gratuits, 2€ le mètre supplémentaire

Inscription au 06 33 57 97 94 .

Parking Salle des fêtes 4 Place de la Mairie

Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 57 97 94

English :

APE La Clef des Chants organizes its garage sale in Faye-d’Anjou on June 1, 2025

German :

Die EV La Clef des Chants veranstaltet am 1. Juni 2025 ihren Flohmarkt in Faye-d’Anjou

Italiano :

L’APE La Clef des Chants organizza il suo mercatino a Faye-d’Anjou il 1° giugno 2025

Espanol :

La APE La Clef des Chants organiza su venta de garaje en Faye-d’Anjou el 1 de junio de 2025

