Vide greniers de l’APE les Tilleuls

Stade Fenioux Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’ape les Tilleuls organise son vide grenier. .

Stade Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 05 24 53

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English : Vide greniers de l’APE les Tilleuls

L’événement Vide greniers de l’APE les Tilleuls Fenioux a été mis à jour le 2026-03-22 par CC Val de Gâtine