Vide greniers de l’APE les Tilleuls Fenioux
Vide greniers de l’APE les Tilleuls Fenioux dimanche 26 avril 2026.
Vide greniers de l’APE les Tilleuls
Stade Fenioux Deux-Sèvres
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’ape les Tilleuls organise son vide grenier. .
Stade Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 05 24 53
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English : Vide greniers de l’APE les Tilleuls
L’événement Vide greniers de l’APE les Tilleuls Fenioux a été mis à jour le 2026-03-22 par CC Val de Gâtine