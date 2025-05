Vide-greniers de l’APEL à Lalbenque – Collège Saint-Thérèse Lalbenque, 18 mai 2025 09:00, Lalbenque.

Vide-greniers de l’APEL à Lalbenque Collège Saint-Thérèse Chemin de Jarlan Lalbenque Lot

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

2025-05-18

Vide-greniers organisé par l’APEL, au profit de l’ensemble scolaire Sainte-Thérèse de Lalbenque.

Restauration et buvette sur place.

Installation des exposants à partir de 7h00.

3€ le mètre. .

Collège Saint-Thérèse Chemin de Jarlan

Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 81 67 29 80

English :

Garage sale organized by the APEL, in aid of the Sainte-Thérèse de Lalbenque school complex.

Catering and refreshments on site.

German :

Flohmarkt, organisiert von der APEL, zugunsten des Schulkomplexes Sainte-Thérèse in Lalbenque.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dall’APEL, a favore del complesso scolastico Sainte-Thérèse di Lalbenque.

Catering e rinfreschi sul posto.

Espanol :

Venta de garaje organizada por la APEL en beneficio del complejo escolar Sainte-Thérèse de Lalbenque.

Servicio de comidas y refrescos in situ.

L’événement Vide-greniers de l’APEL à Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot