Vide-Greniers de l’Association Familiale Salle des fêtes de St-Trélody Lesparre-Médoc

Vide-Greniers de l'Association Familiale samedi 27 septembre 2025.
Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde
Gratuit
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
2025-09-27
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Association Familiale organise son vide-greniers à la salle des fêtes de St-Trélody.
Grillades et buvette sur place.
Sur réservation pour les exposants. .
Salle des fêtes de St-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 23 50 17
