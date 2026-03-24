Vide-greniers de l’association Pattes de Loup Angliers
Vide-greniers de l’association Pattes de Loup Angliers dimanche 12 avril 2026.
Vide-greniers de l’association Pattes de Loup
Angliers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
1€ le mètre linéaire
Réservation obligatoire
Accueil des exposants à partir de 7h du public à partir de 8h
Heure de départ autorisée 17h
Restauration à emporter ou sur place (réservation souhaitée)
Organisé par l’association Pattes de Loup .
Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 99 40 97
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English : Vide-greniers de l’association Pattes de Loup
L’événement Vide-greniers de l’association Pattes de Loup Angliers a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais