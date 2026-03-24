Vide-greniers de l’association Pattes de Loup

Angliers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

1€ le mètre linéaire

Réservation obligatoire

Accueil des exposants à partir de 7h du public à partir de 8h

Heure de départ autorisée 17h

Restauration à emporter ou sur place (réservation souhaitée)

Organisé par l’association Pattes de Loup .

Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 99 40 97

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English : Vide-greniers de l’association Pattes de Loup

L’événement Vide-greniers de l’association Pattes de Loup Angliers a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais