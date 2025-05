Vide-greniers de l’école Bon Pasteur Sévérac-le-Château – Sévérac d’Aveyron, 28 juin 2025 07:00, Sévérac d'Aveyron.

Aveyron

Vide-greniers de l’école Bon Pasteur Sévérac-le-Château 5 rue du Barry Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Vide-greniers ouvert à tous dans la cour de l’école Bon Pasteur. Objets, meubles, vaisselle et petite restauration sur place.

Samedi 28 juin de 9h à 17h, l’école Bon Pasteur organise un vide-greniers dans sa cour.

Meubles, objets de décoration, vaisselle ancienne, ustensiles de cuisine, tissus… de nombreuses trouvailles à chiner tout au long de la journée.

Ouvert à tous, l’événement proposera également une vente de gâteaux et de boissons sur place. .

5 rue du Barry Sévérac-le-Château

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 34 02

English :

Garage sale open to all in the courtyard of the Bon Pasteur school. Items, furniture, crockery and snacks on sale.

German :

Flohmarkt für alle im Hof der Schule Bon Pasteur. Gegenstände, Möbel, Geschirr und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Vendita di garage aperta a tutti nel cortile della scuola Bon Pasteur. Oggetti, mobili, stoviglie e snack sul posto.

Espanol :

Venta de garaje abierta a todos en el patio de la escuela Bon Pasteur. Artículos, muebles, vajilla y aperitivos en el sitio.

L’événement Vide-greniers de l’école Bon Pasteur Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)