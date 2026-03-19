VIDE-GRENIERS DE L’ÉCOLE DE RUGBY CENTRE VILLE Rieumes

VIDE-GRENIERS DE L’ÉCOLE DE RUGBY

CENTRE VILLE Allées de la Libération Rieumes Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

VIDE GRENIER organisé par l’école de rugby de Rieumes

buvette et restauration sur place 15 .

CENTRE VILLE Allées de la Libération Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie edr.rieumes@gmail.com

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English :

GARDEN VACUUM organized by the Rieumes rugby school

L’événement VIDE-GRENIERS DE L’ÉCOLE DE RUGBY Rieumes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE