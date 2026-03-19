VIDE-GRENIERS DE L’ÉCOLE DE RUGBY CENTRE VILLE Rieumes
VIDE-GRENIERS DE L’ÉCOLE DE RUGBY CENTRE VILLE Rieumes dimanche 26 avril 2026.
VIDE-GRENIERS DE L’ÉCOLE DE RUGBY
CENTRE VILLE Allées de la Libération Rieumes Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
VIDE GRENIER organisé par l’école de rugby de Rieumes
buvette et restauration sur place 15 .
CENTRE VILLE Allées de la Libération Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie edr.rieumes@gmail.com
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English :
GARDEN VACUUM organized by the Rieumes rugby school
L’événement VIDE-GRENIERS DE L’ÉCOLE DE RUGBY Rieumes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE