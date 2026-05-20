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Vide-greniers de Longeau-Percey Longeau-Percey

Vide-greniers de Longeau-Percey Longeau-Percey

Vide-greniers de Longeau-Percey Longeau-Percey dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : Centre Culturel, Rue de Lorraine

Ville : 52250 Longeau-Percey

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Longeau-Percey

Vide-greniers de Longeau-Percey

Centre Culturel, Rue de Lorraine Longeau-Percey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Tout public
Restauration et buvette sur place
80 exposants en 2024.

Installation des exposants à partir de 6h30.
Inscription gratuite par mail.   .

Centre Culturel, Rue de Lorraine Longeau-Percey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 6 30 85 04 18  lesmeches52@free.fr

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English :

L’événement Vide-greniers de Longeau-Percey Longeau-Percey a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne

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