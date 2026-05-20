Longeau-Percey

Vide-greniers de Longeau-Percey

Centre Culturel, Rue de Lorraine Longeau-Percey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Tout public

Restauration et buvette sur place

80 exposants en 2024.

Installation des exposants à partir de 6h30.

Inscription gratuite par mail. .

Centre Culturel, Rue de Lorraine Longeau-Percey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 6 30 85 04 18 lesmeches52@free.fr

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English :

L’événement Vide-greniers de Longeau-Percey Longeau-Percey a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne