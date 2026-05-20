Vide-greniers de Longeau-Percey Longeau-Percey
Vide-greniers de Longeau-Percey Longeau-Percey dimanche 13 septembre 2026.
Longeau-Percey
Vide-greniers de Longeau-Percey
Centre Culturel, Rue de Lorraine Longeau-Percey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Tout public
Restauration et buvette sur place
80 exposants en 2024.
Installation des exposants à partir de 6h30.
Inscription gratuite par mail. .
Centre Culturel, Rue de Lorraine Longeau-Percey 52250 Haute-Marne Grand Est +33 6 30 85 04 18 lesmeches52@free.fr
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English :
L’événement Vide-greniers de Longeau-Percey Longeau-Percey a été mis à jour le 2026-05-20 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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