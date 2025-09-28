Vide greniers de l’Orée du parc Stade du CEC Istres

Vide greniers de l’Orée du parc Stade du CEC Istres dimanche 28 septembre 2025.

Vide greniers de l’Orée du parc

Dimanche 28 septembre 2025 de 8h à 16h. Stade du CEC Les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Vide-greniers sur le parking du stade du CEC

Organisé par l’association des habitants de l’orée du parc. .

Stade du CEC Les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 84 46 79

English :

Garage sale in the CEC stadium parking lot

German :

Flohmarkt auf dem Parkplatz des CEC-Stadions

Italiano :

Vendita di garage nel parcheggio dello stadio CEC

Espanol :

Mercadillo en el aparcamiento del estadio CEC

L’événement Vide greniers de l’Orée du parc Istres a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme d’Istres