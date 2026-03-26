Vide greniers de l’Orée du parc Stade du CEC Istres
Vide greniers de l’Orée du parc Stade du CEC Istres dimanche 7 juin 2026.
Vide greniers de l’Orée du parc
Dimanche 7 juin 2026 de 8h à 16h. Stade du CEC Les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide-greniers sur le parking du stade du CEC
Organisé par l’association des habitants de l’orée du parc. .
Stade du CEC Les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 84 46 79
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English :
Garage sale in the CEC stadium parking lot
L’événement Vide greniers de l’Orée du parc Istres a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Istres
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