Lumeau Eure-et-Loir

Grand vide-greniers avec marché de produits locaux, buvette et cochon grillé.

L’amicale des sapeurs-pompiers convie chineurs, familles et collectionneurs à une journée conviviale ponctuée d’un vaste vide-greniers et d’un marché de produits du terroir. Entre bonnes affaires, trouvailles insolites et gourmandises, chacun flâne d’étal en étal, échange, négocie et repart avec l’objet ou le souvenir espéré. Côté saveurs, une restauration chaleureuse est proposée sur place (cochon grillé, frites, buvette). Exposants bienvenus emplacements au mètre linéaire, installation simple et ambiance bon enfant. Pensez à réserver votre stand et à prévoir tables, portants et monnaie d’appoint. .

Lumeau 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 79 15 87 76

English :

Large garage sale with local produce market, refreshment bar and grilled pig.

German :

Großer Flohmarkt mit Markt für lokale Produkte, Getränkestand und gegrilltem Schwein.

Italiano :

Grande vendita di garage con mercato di prodotti locali, punto di ristoro e grigliata di maiale.

Espanol :

Gran venta de garaje con mercado de productos locales, bar de refrescos y cerdo a la parrilla.

L’événement Vide-greniers de Lumeau Amicale des sapeurs-pompiers Lumeau a été mis à jour le 2025-08-28 par OT COEUR DE BEAUCE