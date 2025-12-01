Vide greniers de l’Union Gymnique des Sapeurs-Pompiers Espace Cristal Portes-lès-Valence

Vide greniers de l’Union Gymnique des Sapeurs-Pompiers

Espace Cristal 680 avenue de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme

Début : 2025-12-14 08:30:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

L’Union Gymnique des Sapeurs Pompiers de Portes-lès-Valence organise son traditionnel vide-greniers.

On vous y attend nombreux !

+33 4 75 57 20 61 club@ugsp-gym.net

English :

The Union Gymnique des Sapeurs Pompiers de Portes-lès-Valence is organizing its traditional garage sale.

We look forward to seeing you there!

