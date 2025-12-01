Vide greniers de l’Union Gymnique des Sapeurs-Pompiers Espace Cristal Portes-lès-Valence
Vide greniers de l’Union Gymnique des Sapeurs-Pompiers Espace Cristal Portes-lès-Valence dimanche 14 décembre 2025.
Vide greniers de l’Union Gymnique des Sapeurs-Pompiers
Espace Cristal 680 avenue de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme
Début : 2025-12-14 08:30:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
L’Union Gymnique des Sapeurs Pompiers de Portes-lès-Valence organise son traditionnel vide-greniers.
On vous y attend nombreux !
Espace Cristal 680 avenue de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 20 61 club@ugsp-gym.net
English :
The Union Gymnique des Sapeurs Pompiers de Portes-lès-Valence is organizing its traditional garage sale.
We look forward to seeing you there!
