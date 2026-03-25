Vide-greniers de Moselle Sud Handball parking de l’Espace Pierre de Coubertin Sarrebourg
Vide-greniers de Moselle Sud Handball parking de l’Espace Pierre de Coubertin Sarrebourg lundi 6 avril 2026.
Vide-greniers de Moselle Sud Handball
parking de l’Espace Pierre de Coubertin 14 rue Pierre de Coubertin Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-06 06:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Avis aux chineurs ! Le Club de Sarrebourg Moselle Sud Handball organise la 20e édition de son vide-greniers. Ouvert à tous. Au programme Vide grenier, marché aux puces, antiquités, brocanteurs professionnels et expositions diverses. Buvette, restauration et grillades sur place.Tout public
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parking de l’Espace Pierre de Coubertin 14 rue Pierre de Coubertin Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 44 64
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English :
Notice to bargain hunters! The Club de Sarrebourg Moselle Sud Handball is organizing its 20th garage sale. Open to all. On the program: garage sale, flea market, antiques, professional second-hand dealers and various exhibitions. Refreshments, catering and barbecues on site.
L’événement Vide-greniers de Moselle Sud Handball Sarrebourg a été mis à jour le 2026-03-25 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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