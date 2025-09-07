Vide-greniers de Moulicent Salle des fêtes Longny les Villages
Salle des fêtes MOULICENT Longny les Villages Orne
Début : 2025-09-07 06:30:00
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Le Comité des Fêtes de Moulicent vous propose un vide-greniers.
Tarif exposants 1€ l’emplacement.
Buvette et Restauration sur place. .
Salle des fêtes MOULICENT Longny les Villages 61290 Orne Normandie comitedesfetes.moulicent@orange.fr
English : Vide-greniers de Moulicent
L’événement Vide-greniers de Moulicent Longny les Villages a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche