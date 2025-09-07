Vide-greniers de Moulicent Salle des fêtes Longny les Villages

Vide-greniers de Moulicent Salle des fêtes Longny les Villages dimanche 7 septembre 2025.

Vide-greniers de Moulicent

Salle des fêtes MOULICENT Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 06:30:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Le Comité des Fêtes de Moulicent vous propose un vide-greniers.

Tarif exposants 1€ l’emplacement.

Buvette et Restauration sur place. .

Salle des fêtes MOULICENT Longny les Villages 61290 Orne Normandie comitedesfetes.moulicent@orange.fr

English : Vide-greniers de Moulicent

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-greniers de Moulicent Longny les Villages a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche