Mourvilles-Hautes

VIDE-GRENIERS DE MOURVILLES-HAUTES

MOURVILLES-HAUTES Mourvilles-Hautes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 07:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Venez dénicher la perle rare

Le Comité des Fêtes de Mourvilles-Hautes organise son vide-greniesr annuel le 25 mai 2026 de 7h à 17h.

Buvette et restauration sur place.

2€ le mètre linéaire à l’extérieur.

Parking gratuit. .

MOURVILLES-HAUTES Mourvilles-Hautes 31540 Haute-Garonne Occitanie cdf.mourvilles.hautes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and find the rare pearl

L’événement VIDE-GRENIERS DE MOURVILLES-HAUTES Mourvilles-Hautes a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE