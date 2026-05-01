VIDE-GRENIERS DE MOURVILLES-HAUTES Mourvilles-Hautes
VIDE-GRENIERS DE MOURVILLES-HAUTES Mourvilles-Hautes lundi 25 mai 2026.
Mourvilles-Hautes
VIDE-GRENIERS DE MOURVILLES-HAUTES
MOURVILLES-HAUTES Mourvilles-Hautes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 07:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Venez dénicher la perle rare
Le Comité des Fêtes de Mourvilles-Hautes organise son vide-greniesr annuel le 25 mai 2026 de 7h à 17h.
Buvette et restauration sur place.
2€ le mètre linéaire à l’extérieur.
Parking gratuit. .
MOURVILLES-HAUTES Mourvilles-Hautes 31540 Haute-Garonne Occitanie cdf.mourvilles.hautes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and find the rare pearl
L’événement VIDE-GRENIERS DE MOURVILLES-HAUTES Mourvilles-Hautes a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE