VIDE GRENIERS DE NOËL

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Lors du vide greniers de Noël (jouets, vêtements, livres), venez conjuguer bonnes actions et bonnes affaires !

Que vous veniez pour chiner ou pour vendre, l’association Le Gang des Lutins a plus que jamais besoin de vous ! Vous pouvez aussi ce jour-là faire un don en apportant vos objets pour enfant (en bon état).

Dimanche 30 novembre

9h 14h30

Place Jules Ferry Bd Jean Macé

Mauguio

Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire !

MAUGUIO

Du lundi 10, jeudi 13 et vendredi 14 novembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Mercredi 12 novembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Pôle Jeunesse et Médiation, 222 avenue Gabriel Aldié

CARNON

Mercredi 12 novembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

ou sur rendez-vous durant la semaine du 10 au 14 novembre

CCAS, Place des Cistes

Tarif stand 5€/2ML

Recette intégralement reversée à l’association Le Gang des Lutins

Cette récolte est organisée par l’Agence Century 21 de Mauguio en partenariat avec le Pôle Jeunesse et Médiation.

RENSEIGNEMENTS

Pôle Jeunesse et Médiation

Tél 04 67 12 05 83 06 85 71 54 47 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 12 05 83

English :

Come and combine good deeds and bargains at the Christmas garage sale (toys, clothes, books)!

German :

Beim weihnachtlichen Flohmarkt (Spielzeug, Kleidung, Bücher) können Sie gute Taten mit guten Geschäften verbinden!

Italiano :

Venite a combinare le buone azioni con le occasioni della vendita di Natale (giocattoli, vestiti, libri)!

Espanol :

¡Ven y combina buenas acciones con gangas en la venta navideña de garaje (juguetes, ropa, libros)!

L’événement VIDE GRENIERS DE NOËL Mauguio a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MAUGUIO-CARNON