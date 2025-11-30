VIDE GRENIERS DE NOËL Mauguio
Lors du vide greniers de Noël (jouets, vêtements, livres), venez conjuguer bonnes actions et bonnes affaires !
Que vous veniez pour chiner ou pour vendre, l’association Le Gang des Lutins a plus que jamais besoin de vous ! Vous pouvez aussi ce jour-là faire un don en apportant vos objets pour enfant (en bon état).
Dimanche 30 novembre
9h 14h30
Place Jules Ferry Bd Jean Macé
Mauguio
Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire !
MAUGUIO
Du lundi 10, jeudi 13 et vendredi 14 novembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mercredi 12 novembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Pôle Jeunesse et Médiation, 222 avenue Gabriel Aldié
CARNON
Mercredi 12 novembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
ou sur rendez-vous durant la semaine du 10 au 14 novembre
CCAS, Place des Cistes
Tarif stand 5€/2ML
Recette intégralement reversée à l’association Le Gang des Lutins
Cette récolte est organisée par l’Agence Century 21 de Mauguio en partenariat avec le Pôle Jeunesse et Médiation.
RENSEIGNEMENTS
Pôle Jeunesse et Médiation
Tél 04 67 12 05 83 06 85 71 54 47 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 12 05 83
English :
Come and combine good deeds and bargains at the Christmas garage sale (toys, clothes, books)!
German :
Beim weihnachtlichen Flohmarkt (Spielzeug, Kleidung, Bücher) können Sie gute Taten mit guten Geschäften verbinden!
Italiano :
Venite a combinare le buone azioni con le occasioni della vendita di Natale (giocattoli, vestiti, libri)!
Espanol :
¡Ven y combina buenas acciones con gangas en la venta navideña de garaje (juguetes, ropa, libros)!
