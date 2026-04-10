Parfondru

Vide-greniers de Parfondru

Parfondru Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 06:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes

50-100 exposants restauration et buvette

RV dans les rues du village et place de l’église de 6h à 18h !

Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes

50-100 exposants restauration et buvette

RV dans les rues du village et place de l’église de 6h à 18h ! .

Parfondru 02840 Aisne Hauts-de-France +33 6 21 09 26 45

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English :

Garage sale organized by the Comité des Fêtes

50-100 exhibitors catering and refreshments

RV in the village streets and church square from 6am to 6pm!

L’événement Vide-greniers de Parfondru Parfondru a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon