Vide-greniers de Parfondru Parfondru
Vide-greniers de Parfondru Parfondru dimanche 3 mai 2026.
Parfondru
Vide-greniers de Parfondru
Parfondru Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 06:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes
50-100 exposants restauration et buvette
RV dans les rues du village et place de l’église de 6h à 18h !
Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes
50-100 exposants restauration et buvette
RV dans les rues du village et place de l’église de 6h à 18h ! .
Parfondru 02840 Aisne Hauts-de-France +33 6 21 09 26 45
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English :
Garage sale organized by the Comité des Fêtes
50-100 exhibitors catering and refreshments
RV in the village streets and church square from 6am to 6pm!
L’événement Vide-greniers de Parfondru Parfondru a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays de Laon